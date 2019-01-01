موعد مباراة الجزائر القادمة ضد زيمبابوي في تصفيات أمم أفريقيا 2021

تعرف على موعد مباراة منتخب الجزائر القادمة ضد زيمبابوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، والتي ستقام في الصيف القادم على الأراضي الجزائرية

بعد أن سحق منتخب الجزائر زامبيا في مستهل مبارياته في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 ، نجح في تحقيق فوزًا صعبًا على بوتسوانا بهدفٍ نظيف، ليصعد بذلك إلى قمة المجموعة الثامنة التي ينافس فيها بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، منهيًا بذلك عام 2019 الذي كان سعيدًا على الكرة الجزائرية.

فاز ثعالب الصحراء بكأس أمم أفريقيا في نسختها الأخيرة بمصر، وعلى ما يبدو أنهم عازمون على السفر للكاميرون في 2021 للحفاظ على اللقب، وذلك في حالة استمرار قوامهم الأساسي كما أو تطوره واستمرار بلماضي أو إيجاد من هو أفضل في حالة رحيله.

سيواجه المنتخب الجزائري منتخب زيمبابوي وصيف المجموعة الثامنة في تصفيات كأس أمم أفريقيا خلف الثعالب في إطار الجولة الثالثة، وذلك في الصيف القادم وتحديدًا في يوم الإثنين 31 أغسطس 2019.

وفي الجدول التالي، سنتعرف على موعد مباراة الجزائر القادمة ضد زيمبابوي، وما هي القنوات الناقلة؟

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موعد مباراة الجزائر ضد زيمبابوي والقنوات الناقلة