موعد مباراة التعاون ضد الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد التعاون في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، مباراة هامة تجمع بين التعاون والهلال، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال نجح في تحقيق فوزًا هامًا وثمينًا في الجولة الأولى بالوقت القاتل، في إطار حملته للحفاظ على لقبه، وسيهدف للخروج من المباراة بالنقاط كاملة.

بينما فرط التعاون في فوز على حساب الحزم، وتعادل معه بثلاثة أهداف لكل فريق بعدما كان متقدم عليه بهدفين لهدف، ويريد تصحيح المسار والخروج بنتيجة إيجابية أمام الزعيم.

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وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة الهلال ضد التعاون في الدوري السعودي 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة الهلال ضد التعاون؟

موعد مباراة الهلال ضد الطائي هو يوم يوم الجمعة 20 أغسطس 2021، الموافق 12 محرم 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الثامنة إلا خمس بتوقيت السعودية، السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الطائي؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد التعاون مجانًا بتقنية SD عن طريق مجموعة قنوات SSC وعبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في الباقات المخصصة للدوري السعودي.

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي 2022؟