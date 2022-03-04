موعد مباراة إلتشي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على معلب مانويل مارتينيز فاليرو، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني.

برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز، تحسن مستواه بشكل كبير، وسيدخل المباراة بهدف مواصلة الانتصارات ولتأكيد استمراره في المربع الذهبي، بعد فوزه في آخر مباراتين أمام فالنسيا وأتلتيك بيلباو.

على الجانب الآخر إلتشي يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق الكتالوني تساعده في تحسين وضعه في الدوري.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف على موعد مباراة إلتشي وبرشلونة وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة إلتشي وبرشلونة؟

موعد مباراة إلتشي وبرشلونة هو الأحد الموافق 6 مارس 2022، بملعب مانويل مارتينيز فاليرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إلتشي وبرشلونة؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إلتشي - برشلونة الأحد 6 مارس 2022،

17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 مانويل مارتينيز فاليرو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - داني ألفيش

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - جافي

عثمان ديمبيلي - أوباميانج - فيران توريس

Having fun on and off the pitch pic.twitter.com/LcV9kUMcjY — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 2, 2022

تشكيل إلتشي المتوقع:

التشكيل| 4-4-2

إدجار بديعة

أنطونيو براجان - إنزو روكو - بيدرو بيجاس - يوهان موخيكا

تيتي مورينتي - ماسكاريل - راؤول جوتي - فيدل تشافيس

بيري ميلا - لوكاس بويه