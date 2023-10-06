تعرف على موعد مباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

مباراة هامة في سباق الدوري المصري ستجمع كلًا من البنك الأهلي والزمالك لحساب الجولة الثالثة من الدوري المصري 2023-2024.

المباراة المقامة على ملعب القاهرة الدولي ستكون فرصة لرجال المدرب خوان أوسوريو كي يواصلوا مصالحة جماهيرهم بعد الريمونتادا المميزة التي قاموا بها في الكونفدرالية أمام أرتا سولار الجيبوتي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023-2024 هو يوم السبت 7 أكتوبر 2023 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، ستجد مباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر حسابات كورة بلس.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب البنك الاهلي - الزمالك السبت 7 أكتوبر 2023

19:00 مصر والسعودية أون تايم سبورتس القاهرة الدولي

التشكيل المتوقع للزمالك

من المتوقع أن يدخل المدرب خوان أوسوريو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 3-4-3

محمد صبحي

حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر