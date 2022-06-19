موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد البنك الأهلي في الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستضيف ستاد المقاولون العرب، مباراة قوية ومثيرة تجمع بين الزمالك والمقاولون العرب، في الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

يدخل الزمالك المباراة بعد تعادل مثير أمام الأهلي. في المباراة الأخيرة، والتي كانت مؤجلة من الجولة الـ 20 من المسابقة، ليصل رصيد الفارس الأبيض عند النقطة 45 في صدارة الترتيب، وبفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

على الجانب الآخر تعادل البنك الأهلي سلبيًا في آخر مبارياته والتي كانت أمام سيراميكا كليوباترا، ليصل إلى النقطة 30 في المركز السابع.

والآن نتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة الـ 20 من الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة البنك الأهلي والزمالك؟

موعد مباراة البنك الأهلي والزمالك هو يوم الأربعاء 22 يونيو 2022 في ستاد المقاولون العرب.

وتنطلق صافرة البداية الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي والزمالك؟

القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي والزمالك هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عن طريق البث المباشر الذي تقدمه النسخة العربية من جول.