موعد مباراة البرتغال ومقدونيا في ملحق كأس العالم 2022 أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب البرتغال على ملعبه ستاد دراجاو منتخب مقدونيا الشمالية، وذلك في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022.

تأهل المنتخب البرتغالي للنهائي بعد الفوز على تركيا بهدفين مقابل هدف، وكان قد تأهل للملحق بعد الحصول على المركز الثاني في مجموعته خلف صربيا.

منتخب مقدونيا الشمالية هو صاحب المفاجأة الأقوى في تصفيات كأس العالم 2022، حيث فاز على إيطاليا في نصف نهائي الملحق بهدفٍ دون رد، وذلك بعد أن جاء في وصافة مجموعته خلف ألمانيا.

والآن نتعرف على موعد مباراة البرتغال ومقدونيا الشمالية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات مجموعة البرتغال في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة البرتغال ومقدونيا الشمالية؟

موعد مباراة البرتغال ومقدونيا الشمالية هو يوم الثلاثاء القادم 29 مارس 2022.

وتنطلق صافرة البداية الساعة 8:45 مساءً بتوقيت مصر، 9:45 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ومقدونيا الشمالية؟

لدى شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا في الشرق الأوسط، لذلك يمكن متابعة المباريات عبر شاشتها.

كما يمكن لزائري موقع جول متابعة مباراة البرتغال ومقدونيا الشمالية، من خلال البث المباشر الكتابي والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب البرتغال - مقدونيا الشمالية 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ستاد دراجاو

التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال

من المتوقع أن يعتمد المدرب فيرناندو سانتوس على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-1-3-2

ديوجو كوستا

رافائيل جيريرو - جوزيه فونتي - بيبي - جواو كانسيلو

دانيلو بيريرا

بيرناردو سيلفا - برونو فيرنانديش - أوتافيو

ديوجو جوتا - كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع لمنتخب مقدونيا الشمالية

من المتوقع أن يعتمد المدرب بلاجويا ميليفسكي على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-1-4-1

ستولي ديميتريفسكي

إزجيان أليوسكي - فيسار موسليو - داركو فيلكوفسكي - ستيفان ريستوفسكي

أريان أديمي

ألكساندر ترايكوفسكي - إنيس باردي - بوبان نيكولوف - داركو شورلينوف

ميلان ريستوفسكي