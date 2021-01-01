موعد مباراة البرتغال وآذربيجان في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البرتغال ضد آذربيجان في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستعد منتخب البرتغال لمباراته الأولى في تصفيات كأس العالم 2022، والتي ستكون ضد آذربيجان في ملعب يوفنتوس بمدينة تورينو الإيطالية.

ينافس زملاء كريستيانو رونالدو في المجموعة الأولى في التصفيات، وبجوارهم منتخبات صربيا وجمهورية آيرلندا ولوكسمبورج.

هناك منتخب آخر سيتواجد في المجموعة وسيواجه جميع المنتخبات، لكن نقاطه لن تحتسب، وهو منتخب قطر المستضيف لكأس العالم 2022.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض سويًا موعد مباراة البرتغال وآذربيجان في تصفيات كأس العالم 2022 وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة البرتغال وآذربيجان؟

موعد مباراة البرتغال وآذربيجان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قارة أوروبا هو يوم الأربعاء 24 مارس 2021، الموافق 11 شعبان 1442 هجريًا.

صافرة بداية المباراة تنطلق في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وآذربيجان؟

ستنقل مباراة البرتغال وآذربيجان على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وسيتم إذاعتها على beIN SPORTS PREMIUM 3.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب البرتغال - آذربيجان الأربعاء 24 مارس 2021،

11 شعبان 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 3 ستاد يوفنتوس

التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال

يغيب عن منتبخ البرتغال 4 لاعبين للإصابة، هم روي باتريسيو وبيبي ورافائيل جيريرو وأندريه جوميس، وسيقود الفريق في مباراة آذربيجان النجم كريستيانو رونالدو.

التشكيل | 4-3-3

أنتوني لوبيش

جواو كانسيلو - روبين دياش - جوزيه فونتي - سيدريك سواريس

برونو فيرنانديش - دانيلو بيريرا - جواو موتينيو

جواو فليكس - كريستيانو رونالدو - ديوجو جوتا