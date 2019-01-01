موعد مباراة البرتغال ضد صربيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة البرتغال القادمة ضد صربيا في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب النجم الأحمر أبوابه لاستضافة مباراة بين صربيا والبرتغال، وذلك يوم السبت 7 سبتمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 6 ذو القعدة 1440 هجريًا، وذلك في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.



حقق المنتخب البرتغالي فوز مهم على حساب منتخب هولندا بتغلبه بهدف دون رد، في نهائي النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وهو اللقب القاري الثاني لهذا الجيل بعد التتويج بكأس الأمم الأوروبية 2016، ويدخل رفقاء كريستيانو رونالدو المباراة فى إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، فى المركز الثالث بنقطتين فقط من تعادلين امام أوكرانيا بدون أهداف وصربيا بهدف مقابل هدف.

يأتي المنتخب الصربي فى المركز الخامس فى المجموعة الثانية بنقطة واحدة فقط، بعد ان خاض الفريق مارتان استطاع ان يتعادل فى مباراة امام المنتخب البرتغالي وخسر بنتيجة كبيرة امام أوكرانيا بخماسية نظيفة، وتضم هذه المجموعة خمس منتخبات وهم، البرتغال، لوكسميرج، ليتوانيا، أوكرانيا، صربيا.

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موعد مباراة البرتغال ضد صربيا والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة صربيا - البرتغال استاد ريد ستاديوم السبت 7 سبتمبر 2019 ميلادياً،

6 ذو القعدة 1440 ،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية كونيت شاكير 1 beIN SPORTS HD



الغيابات والتشكيل المتوقع للبرتغال

لن يفتقد المنتخب البرتغالي في مباراة صربيا أي لاعب للإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع العناصر جاهزة لهذه المواجهة

سيعتمد المدرب فرناندو سانتوس على نفس طريقته المعتادة، ومن المتوقع أن يدفع بالثنائي روبن دياس وجوزيه فونتي في قلب الدفاع، وسيعتمد على الثنائي ويليام كارفاليو، روبن نيفيس فى قلب الدفاع، وسيقود خط الهجوم الثلاثي كريستيانو رونالدو، بيرناردو سيلفا، بالإضافة إلى برناردو سيلفا

التشكيل | 4-3-3

روي باتريسيو

رافاييل جيريرو - روبن دياس - جوزيه فونتي - نيلسون سيميدو

ويليام كارفاليو - روبن نيفيس - برونو ميجيل فيرنانديز

برناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو - جواو فيليكس

الغيابات والتشكيل المتوقع لصربيا

لا توجد إصابات في صفوف منتخب صربيا قبل مواجهة المنتخب البرتغالي،في تصفيات كأس الأمم الأوروبية، وسيكون الفريق كامل العدد في هذا اللقاء الصعب.

سيعتمد المدرب ليوبيسا تومباكوفيتش على طريقته المعتاد عليها في المباريات السابقة، وسيدفع بالثنائي نيكولا ميلينكوفيتش، أوروس سبايتش في قلب الدفاع ، وسيخوض هجوم الفريق في هذا اللقاء الثلاثي ألكساندر ميتروفيتش،دوشان تاديتش، لوكا يوفيتش

التشكيل | 4-3-3