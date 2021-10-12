موعد مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البرازيل أمام أوروجواي في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة اللاتينية؟

يواجه منتخب البرازيل اختبارًا صعبًا حين يستضيف منتخب أوروجواي على ملعب أرينا دي أمازونيا في مدينة ماناوس، وذلك في المباراة التي تقام لحساب الجولة الثانية عشرة من منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

منتخب البرازيل يتصدر ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022، بعدما حصد 28 نقطة من عشر جولات، وأصبح على مقربة من ضمان التأهل إلى كأس العالم.

فيما يدخل منتخب أوروجواي المباراة وهدفه تحقيق الفوز، من أجل تعزيز موقفه في التصفيات، خاصة وأنه يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، وهو آخر المراكز المؤهلة مباشرة إلى المونديال عن أمريكا الجنوبية.

ويتأهل إلى المونديال أول أربعة منتخبات مباشرةً، فيما يلعب صاحب المركز الخامس ملحق مع منتخب من قارة أخرى لحسم الوصول إلى قطر.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة البرازيل وأوروجواي وما هي القنوات الناقلة.

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة البرازيل وأوروجواي؟

تقام مباراة البرازيل وأوروجواي يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر 2021، على ملعب أرينا دي أمازونيا في مدينة ماناوس البرازيلية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف فجرًا بتوقيت مصر، الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وأوروجواي؟

مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022 ، وبالطبع ستذاع مباراة البرازيل وأوروجواي على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب البرازيل - أوروجواي الجمعة 15 أكتوبر 2021،

2:30 مصر، 3:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 Premium أرينا دي أمازونيا

التشكيل المتوقع لأوروجواي

من المتوقع أن يعتمد أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي على التشكيل التالي:

التشكيل | 5-4-1

فرناندو موسليرا

ناهيتان نانديز - سيباستيان كواتيس - دييجو جودين - جيوفاني جونزاليز - ماتياس فينا

بريان رودريجيز - لوكاس توريرا - فيدي فالفيردي - نيكولاس دي لا كروز

لويس سواريز

التشكيل المتوقع للبرازيل

O carinho da galera na chegada em Manaus! 🇧🇷😍



Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/5Ej6HWFWqN — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 11, 2021

من المتوقع أن يعتمد المدرب تيتي على التشكيل الآتي: