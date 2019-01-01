موعد مباراة البرازيل ضد كولومبيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة البرازيل القادمة ضد كولومبيا في مباراة ودية ضمن فترة التوقف الدولي، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

في ظل توقف النشاط الكروي للأندية بسبب فترة التوقف الدولي التي يُقررها الاتحاد الكروي "الفيفا" تبدأ جميع المنتخبات في المنافسة على بطولاتها كما يحدث في دوري الأمم الأوروبية، بينما تستغل بعض المنتخبات الآخرى فترة التوقف في مواجهات ودية استعداداً لبطولاتها القادمة سواء تصفيات أفريقية أو بطولة آسيوية أو تصفيات كأس العالم والتي بدأت بالفعل مراحلها الأول هذا العام في بعض القارات.

ويفتح ملعب صن لايف كما يُطلق عليه ملعب "جو روبي" بمدينة ميامي بأمريكا أبوابه لاستضافة مباراة ودية جنوب أمريكية قوية بين البرازيل وكولومبيا، وستقام المباراة يوم السبت 7 سبتمبر 2019 ميلادياً، 8 محرم 1441 هجرياً.

استطاع راقصي السامبا تحقيق بطولة كوبا الآخيرة بعد أن انتصروا في المباراة النهائية بيوليو الماضي على منتخب بيرو بثلاث أهداف مقابل هدف، ليستمر المدرب ليوناردو باتشي تيتي الذي أثبت جدارته بقيادة منتخب السيليساو، وفي ظل المباراة الودية التي يسعى لأن يخوضها يظهر أنه يهدف لتجربه بعض النجوم الجديدة الشابة وأيضاً للاستعداد جيداً قبل تصفيات كأس العالم القادمة والتي ستبدأ في مارس القادم من عام 2020.

وعلى نفس الخطى يسعى منتخب كولومبيا الذي خرج من ربع نهائي كوبا أمريكا امام تشيلي إلى الاستعداد لتصفيات كأس العالم وأيضاً الاستعداد بقوة لكوبا أمريكا القادمة، خاصة وأنه الدولة الكولومبية ستكون المستضيفة للحدث رفقة منتخب الأرجنتين.

وفي هذا التقرير سنتعرف سوياً على كل ما يخص مباراة البرازيل الودية القادمة ضد المنتخب الكولومبي، الموعد، التشكيل القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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موعد مباراة البرازل ضد كولومبيا والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة البرازيل - كولومبيا صن لايف، مدينة ميامي، أمريكا السبت 7 سبتمبر 2019 ميلادياً،

8 محرّم 1441 ،

02:30 بتوقيت مصر، 03:30 بتوقيت السعودية 3 beIN SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل

سيفتقد المنتخب البرازيلي بالطبع لحارس مرمى ليفربول أليسون بيكر المصاب منذ الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، وللاعب مانشستر سيتي جابرييل جيسوس الذي أُصيب في الجولة الرابعة من البريميرليج، كما سيغيب نجم السيليساو ولاعب باريس سان جيرمان نيمار الذي لم يتخطى بعد الإصابة التي أبعدته عن كوبا أمريكا الآخيرة.

سيدخل المدرب تشيتشي هذه المواجهة بالطريقة الذي أعتاد الإعتماد عليها وهي (4-2-3-1)، وسيكون الإعتماد على إيدرسون في حراسة المرمى وأمامه تياجو سيلفا وماركينيوس في قلب الدفاع، وسيعتمد على مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو، وخلفه الثلاثي الخطير إيفرتون، فيليبي كوتينيو وآرتور.

كما ستكون الكثير من المراكز متوقفه على إختيارات المدرب للتجريب والذي من الممكن أن يدفع بويليان بعد عودته من الإصابة الآخيرة ومشاركته مع تشيلسي في المباراة الآخيرة لبعض الدقائق، كما من المتوقع الدفع بالجناح الشاب فينيسيوس جونيور منذ بداية المباراة.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

التشكيل | 4-2-3-1

إيدرسون

فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش

كاسيميرو - آرتور

إيفرتون سواريس - فيليبي كوتينيو - فينيسيوس جونيور

روبرتو فيرمينو

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب كولومبيا

لا توجد إصابات في صفوف منتخب كولومبيا، وسيكون الفريق كامل العدد في مواجهة منتخب البرازيل الودية.

سيعتمد المدرب كارلوس كيروش على طريقته المعتادة التي خاض بها مباريات كوبا أمريكا، وسيعتمد على طريقة (4-3-3) الذي يعتمد عليها لغلق المساحات في الخطوط الخلفية لخط الوسط.

التشكيل | 4-3-3