موعد مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة البرازيل الودية ضد كوريا الجنوبية، والتي تقام بعد خسارة السامبا من الأرجنتين في السعودية، وما هي القنوات الناقلة لها؟

بعد خسارة البرازيل في السوبر كلاسيكو الذي أقيم في المملكة العربية السعودية من الأرجنتين بهدفٍ نظيف من توقيع ميسي، يستعد منتخب السامبا لخوض ثاني مبارياته الودية في شهر نوفمبر الذي يشهد التوقف الدولي الأخير في العام الحالي 2019.

ستكون ثاني مباريات المنتخب البرازيلي في التوقف ضد كوريا الجنوبية المتطورة منذ بداية الألفية الثالثة، وتحديدًا منذ عام 2002 التي استضافت فيه كأس العالم مناصفةً مع اليابان، ونجح الكوريون في ذلك التوقيت في الحصول على المركز الرابع بعد الخسارة من تركيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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يعاني المنتخب الكوري الجنوبي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 خاصةً في الجولتين الأخيرتين، فقد فشل في التسجيل أمام كوريا الشمالية ولبنان على التوالي واكتفى بنقطتي التعادل السلبي من المباراتين، لتُهدد بذلك صدارته للمجموعة الثامنة في التصفيات المشتركة لكأس آسيا وكأس العالم.

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موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة البرازيل - كوريا الجنوبية محمد بن زايد الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

22 ربيع الأول 1441،

17:30 الإمارات، 16:30 السعودية، 15:30 مصر beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل

بعد أن استدعى تشيتشي إيدرسون لقائمة البرازيل لخوض مباراتي الأرجنتين وكوريا الجنوبية الوديتين، تعرض حارس مرمى مانشستر سيتي لإصابة أبعدته عن القائمة، ثم لحق به جناح أياكس دافيد نيريس.

Amanhã tem #SeleçãoBrasileira em campo! Time encara a Coreia do Sul no último compromisso de 2019. Vamos, Brasil!



🇧🇷 x 🇰🇷 | 19/11 - 10h30

📺 - Globo #JogaBola #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/TUsUGe5RMu — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 18, 2019

لن يتغير تشكيل السامبا في لقاء المنتخب الكوري كثيرًا عن سابقه، ففي حراسة المرمى من المتوقع أن يتواجد أليسون، وأن يتواجد أمامه الرباعي إيمرسون وفيليبي وماركينيوس ودانيلو، وسيتواجد في الوسط ثلاثة لاعبين هم فابينيو ودوجلاس لويز وأرتور، أما الهجوم فسيُدفع فيه برودريجو وروبيرتو فيرمينو وريتشارلسون.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أليكس ساندرو - إيدير ميليتاو - تياجو سيلفا - دانيلو

لوكاس باكيتا - كاسيميرو - أرتور

ويليان - روبيرتو فيرمينو - جوان جيسوس

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب كوريا الجنوبية

سيغيب عن قائمة كوريا الجنوبية في المباراة الودية ضد البرازيل هونج تشول وبارك جي سو ولي جاي إيك وجي دونج وون بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

التشكيل | 4-4-2