موعد مباراة البرازيل وباراجواي في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البرازيل ضد باراجواي في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022 عن أمريكا اللاتينية وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل منتخب البرازيل ضيفًا على منتخب باراجواي في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.

خاض المنتخب البرازيلي 5 مبارياتٍ في التصفيات فاز بها جميعًا، وهو في صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة، وكان آخر فوز له على الإكوادور بهدفين دون رد.

خاض منتخب باراجواي 5 مبارياتٍ أيضًا، فاز في واحدة فقط وتعادل في 4، ليقع في المركز الرابع في الترتيب برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن أوروجواي.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معكم موعد مباراة البرازيل وباراجواي وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة البرازيل وباراجواي؟

موعد مباراة البرازيل وباراجواي هو الأربعاء 9 يونيو 2021، الموافق 28 شوال 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بتوقيت مصر، الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وباراجواي؟

مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022 ، وبالطبع ستذاع مباراة البرازيل وباراجواي على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب باراجواي - البرازيل الأربعاء 9 يونيو 2021،

28 شوال 1442،

02:30 مصر، 03:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 Premium ستاد ديفينسورس ديل تشاكو

التشكيل المتوقع لباراجواي

من المتوقع أن يبدأ المدرب إدواردو بيريزو بالتشكيل الآتي..

Un nuevo partido albirrojo está por comenzar. ¡Alentá desde donde estés descargando la app oficial de la Selección! ⚪🔴📲



➡ https://t.co/ginSJU5Zt7 #ElSueñoQueNosUne 🇵🇾 pic.twitter.com/F80Ef6LFEk — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 8, 2021

التشكيل | 4-3-3

أنتوني سيلفا

عمر أديريتي - جوستافو جوميز - فابيان بالبوينا - روبرت روخاس

أنخيل كاردوزو - جاستون خيمينيز - ماتياس فياسانتي

ميجيل ألميرون - أنخيل روميرو - أوسكار روميرو

التشكيل المتوقع للبرازيل

من المتوقع أن يعتمد المدرب تيتي على التشكيل الآتي..

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أليكس ساندرو - ماركينيوس - إيدير ميليتاو - دانيلو

فريد - كاسيميرو - لوكاس باكيتا

نيمار - جابريل جيسوس - ريتشارلسون