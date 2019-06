موعد مباراة البرازيل ضد باراجواي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يستضيف استاد أرينا دو جريميو مباراة تجمع بين منتخب البرازيل ومنتخب باراجواي، وذلك في ربع نهائي كوبا أمريكا 2019، وستقام المباراة يوم الجمعة القادم 28 يونيو 2019 ميلادياً، الموافق 25 شوال 1440 هجرياً.

تأهل منتخب راقصي السامبا إلى ربع النهائي بعد فوزه الكاسح على بيرو بخماسية نظيفة، مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات، لكوبا أمريكا 2019، ونجح السيليساو تصدر المجموعة الأولي برصيد سبع نقاط من خلال مشوارهم في دور المجموعات، جمعهم من انتصار أمام منتخب بوليفيا بثلاث أهداف دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام فنزويلا بدون أهداف، وحقق الفوز على حساب المنتخب البيروفي في آخر جولات دور المجموعات بخماسية نظيفة.

تأهل منتخب باراجواي كأفضل ثالث بعد حصد نقطتين فقط احتل بهم المركز الثالث في المجموعة الثانية ويخطف بطاقة التعأهل بفارق هدفين عن المنتخب الياباني بعد تعادل المنتخب الأكوادوري مع نظيره الساموراي الأزرق بهدف لكل منهما، حيث تأهل رفقة كلًا من منتخب الأرجنتين والمنتخب الكولومبي المتواجدان في نفس المجموعة، واستطاع الفريق الوصول إلى هذا الدور بعدما حصل على نقطتين من تعادلين امام المنتخب القطري بهدفين لمثلهما فى الجولة الأولي وامام راقصي التانجوبهدف لكلًا منهما، وخسر بهدف فى ختام دور المجموعات امام منتخب كولومبيا.

كوتينيو: إيفرتون قادر على اللعب في أوروبا وأرتور يمنحنا التوازن

ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2019 | سواريز يرافق زاباتا وكوتينيو في الصدارة وميسي في المركز الثاني

لا يوجد غيابات في صفوف المنتخب البرازيلي في مباراة باراجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا أي لاعب بسبب الإيقاف، لكن يستمر غياب نجم باريس سان جيرمان نيمار بسب الأصابة.

يبدأ المدرب ليوناردو باتشي بتشكيلته المعتادة مع السيلساو، ومن المتوقع أن يدفع بماركينيوس وتياجو سيلفا في قلب الدفاع، وسيدخل رونالد إيفرتون ساوريس لتعويض غياب نيمار، وسيتواجد روبيرتو فيرمينو فى قيادة الهجوم.

Mais um dia de atividade para a #SeleçãoBrasileira no CT do Grêmio!



Agora já com o adversário definido, time se prepara para as quartas de final da Copa América! #JogaBola



Fotos: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/buyYaA9wiN