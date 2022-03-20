موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على نادي الباطن، في ملعبه ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري السعودي.

الأهلي هذا الموسم يمر بفترة صعبة للغاية، كان آخرها الخسارة أمام الهلال في الجولة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليتجمد رصيده عند النقطة 28 في المركز العاشر.

على الجانب الآخر الباطن في الجولة الماضية تغلب على الرائد بهدفين دون رد، لينعش آماله في الهروب من مناطق الهبوط بعد وصوله للنقطة الـ 25 في المركز الرابع عشر.

وهنا نتعرف على موعد مباراة الباطن والأهلي في الجولة 26 من الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الباطن؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الباطن هو الخميس 5 مايو 2022 على ملعب نادي الباطن.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 20:50 بتوقيت مكة المكرمة، 19:50 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والباطن؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC وشاهد مجانًا بتقنية SD، وللمشاهدة بتقنية HD عليك الاشتراك.

يمكنك أيضًا متابعة خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والباطن من خلال موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.