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شاهد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا عبر
بلال محمد

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

دوري أبطال إفريقياالأهلي

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة وسجل المتوجين وكل ما تريد معرفته...

اقتربت اللحظة الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا، بعد الكشف عن طرفي نهائي النسخة المثيرة، والتي سيتنافس عليها الأهلي والترجي.

الأهلي واصل نجاحاته المميزة في البطولة خلال السنوات الماضية وسيطرته عليها، ووصل للنهائي للمرة الخامسة على التوالي، بعدما أقصى مازيمبي الكونغولي، بثلاثة أهداف دون رد، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي.

على الجانب الآخر الترجي حجز مقعده في نهائي المسابقة، بعد فوزه على صن داونز، في نصف النهائي بهدفين دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي السطور التالية من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، بين الأهلي والترجي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة المرتقبة.

ما موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024؟

من المقرر أن يقام نهائي البطولة الإفريقية كما هو متعارف عليه، من مباراتي ذهاب وإياب، ستكون الأولى في تونس، والعودة في مصر.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي يوم السبت 18 مايو 2024، على ملعب رادس، وستكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من الشهر ذاته على استاد القاهرة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وبكل تأكيد ستجد نهائي الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 على شاشتها.

ومن المنتظر أن يتم نقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الترجي - الأهليالسبت 18 مايو 2024،
beIN SPORTS HD 6رادس
الأهلي - الترجيالسبت 25 مايو 2024،
beIN SPORTS HD 6القاهرة الدولي

ما سجل الفائزين بدوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ؟

يملك الأهلي المصري الرصيد الأكبر من التتويج ببطولات دوري أبطال إفريقيا وهو 11 لقب، ويملك الترجي التونسي 4 ألقاب، بينما يملك الوداد المغربي 3 بطولات، ويملك صن داونز بطولة وحيدة.

الفريقعدد الألقاب
الأهلي المصري11
الزمالك المصري5
مازيمبي الكونغولي5
الترجي الرياضي التونسي 4
هافيا كوناكري الغيني3
الوداد البيضاوي المغربي3
الرجاء البيضاوي المغربي3
كانون ياوندي الكاميروني3
أشانتي كوتوكو الغاني2
شبيبة القبائل الجزائري2
إنييمبا النيجيري2
وفاق سطيف الجزائري2
فيتا كلوب الكونغولي1
هارتس أوف أوك الغاني1
الإسماعيلي المصري1
النجم الساحلي التونسي1
أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي1
صن داونز الجنوب إفريقي1
أسيك ميموزا الإيفواري1
أوريكس دوالا الكاميروني1
ستاد أبيدجان الإيفواري1
كارا برازافيل الكونغولي1
مولودية الجزائر الجزائري1
يونيون دوالا الكاميروني1
الجيش الملكي المغربي1
الإفريقي التونسي1

ما الجوائز المالية للفائز بدوري أبطال إفريقيا؟

في مايو لعام 2023، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم زيادة الجوائز المالية للفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، إذ يحصل الفائز بالبطولة على 4 مليون دولار، بينما يحصل الوصيف على 2 مليون دولار.

وسيحصل الفرق التي شاركت في نصف النهائي على مليون و200 ألف دولار، بينما تكون جائزة الوصول لربع النهائي 900 ألف دولار.

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