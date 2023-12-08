تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة والتي يلاقي فيها الفائز من الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي

يرحل الأهلي المصري إلى المملكة العربية السعودية بعد نتيجة مخيبة للآمال في دوري ابطال إفريقيا إثر التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري دون أهداف.

لكن الأهلي يحافظ على سيطرته على المجموعة الرابعة التي يحتل صدارتها، ويفكر الآن في كأس العالم للأندية ولا شيء آخر.

يواجه الأهلي في مستهل مشواره الفائز من الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي اللذين يلتقيان في الدور الأول من البطولة.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي الأولى في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي الأولى في كأس العالم للأندية 2023؟

تقام مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية 2023 يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي الأولى في كأس العالم للأندية 2023؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية عبر قناة SSC، ستجد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة من خلال تطبيق شاهد.