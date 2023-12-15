موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية 2023 ضد فلومينينسي البرازيلي والقنوات الناقلة

قدم الأهلي المصري مباراة رائعة أمام الاتحاد السعودي توجها بالانتصار عليه 3-1 والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 المقام في السعودية.

وضرب الأهلي موعدًا في نصف النهائي مع فلومينينسي البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس والذي يطمح جمهور المارد الأحمر في تخطي عقبته والوصول إلى النهائي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023؟

تقام مباراة الأهلي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 يوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الأهلي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023؟

تملك شركة الرياضة السعودية SSC حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالبث الكتابي الذي يقدمه موقع "جول" أو من خلال تطبيق



