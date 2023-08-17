تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 ضد الأخدود والقنوات الناقلة

SHAHID

مباراة هامة لحساب الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2023-2024 ستجمع كلًا من الأهلي والأخدود على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

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الأهلي يطمح لمواصلة السير قدمًا نحو المنافسة بأقوى شكل ممكن، بينما يريد الأخدود تجنب الأضرار من تلك المباراة المحسومة نظريًا للأهلي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي ضد الأخدود في الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الأهلي والأخدود في الدوري السعودي 2023-2023؟

موعد مباراة الأهلي والأخدود في الدوري السعودي 2023-2023 هو يوم الخميس 24 أغسطس 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في الدوري السعودي 2023-2023؟

تذاع مباريات الدوري السعودي 2023-2024 عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية SSC ستجد مباراة الأهلي والأخدود على شاشتها.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الأخدود الخميس 24 أغسطس 2023

21:00 مصر والسعودية SSC HD

شاهد الأمير عبدالله الفيصل