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موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Al Ahli - Roberto FirminoAl Ahli Twitter
الأهلي vs الأخدودالأهليالأخدوددوري روشن السعودي

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 ضد الأخدود والقنوات الناقلة

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

مباراة هامة لحساب الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2023-2024 ستجمع كلًا من الأهلي والأخدود على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

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الأهلي يطمح لمواصلة السير قدمًا نحو المنافسة بأقوى شكل ممكن، بينما يريد الأخدود تجنب الأضرار من تلك المباراة المحسومة نظريًا للأهلي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي ضد الأخدود في الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الأهلي والأخدود في الدوري السعودي 2023-2023؟

موعد مباراة الأهلي والأخدود في الدوري السعودي 2023-2023 هو يوم الخميس 24 أغسطس 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في الدوري السعودي 2023-2023؟تذاع مباريات الدوري السعودي 2023-2024 عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية SSC ستجد مباراة الأهلي والأخدود على شاشتها.يمكنك متابعة المباراة أيضًا عبر تطبيق شاهد..

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 76137كريم بنزيما
  • 7676خاليدو كوليبالي
  • 12298روبرتو فيرمينو
  • 5954نجولو كانتي
  • 14027مارسيلو بروزوفيتش
  • 26850صفقة أخرى
142942 الأصوات
المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الأهلي - الأخدودالخميس 24 أغسطس 2023
21:00 مصر والسعودية		SSC HD
شاهد		الأمير عبدالله الفيصل
SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

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