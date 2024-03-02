موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد التعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

SHAHID

لحساب الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي 2023-2024 يطمح الأهلي لمواصلة الإيمان بحظوظه في المنافسة على لقب جديد يضاف إلى خزائن العالمي.

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يصطدم رفاق البرازيلي روبرتو فيرمينو في هذا الطموح بفريق التعاون ولاعبيه المميزين هذا الموسم بقيادة المدرب البرازيلي بريكليس تشاموسكا.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد التعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

موعد مباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 9 مارس 2024 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة التعاون والأهلي على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق التعاون - الأهلي السبت 9 مارس 2024

20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC HD مدينة الملك عبدالله الرياضية فارس عوض

عبدالله الغامدي

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