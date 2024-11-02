موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة...

يستكمل الأهلي مبارياته في الدوري المصري بمواجهة زد في الجولة الثانية من البطولة في طريقه للحفاظ على اللقب الذي يحمله 44 مرة.

الأهلي يريد الفوز. ولاشيء آخر، في ظل الحالة الجيدة التي يعيشها لاعبوه في الآونة الأخيرة سواء في المسابقات القارية أو المحلية.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2024/2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2024-2025؟

موعد مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2024-2025، هو يوم الخميس 7 نوفمبر 2024 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية..

ما القنوات الناقلة لمباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2024-2025 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة زد والأهلي في الدوري المصري 2024-2025

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.