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Hussein El Shahat Al Ahly CAF Champions LeagueGettyImage
أحمد مجدي

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

Al Ahly SCNational Bank v Al Ahly SCNational Bankالدوري المصري الممتاز

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 ضد البنك الأهلي والقنوات الناقلة

يخوض الأهلي مباراة قوية في الدوري المصري منتشيا بالفوز ببطولة كأس مصر 2023 التي فاز فيها على الزمالك 2-0 في الأول بارك.

يواجه العملاق القاهري فريق البنك الأهلي، وسط رغبة عارمة من أنصار الأهلي في التتويج بالبطولة المفضلة لهم، الدوري المصري.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 ضد البنك الأهلي والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة البنك الأهلي والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

تقام البنك الأهلي والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 يوم الثلاثاء 12 مارس 2024 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية.

المباراة التالية

ما القناة الناقلة لمباراة البنك الأهلي والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري 2023-2024 عبر قنوات أون تايم سبورتس، ستجد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
البنك الأهلي - الأهليالثلاثاء 12 مارس 2024
21:30 مصر، 22:30 السعودية		أون تايم سبورتس 1القاهرة الدولي
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