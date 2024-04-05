موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد إنبي في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة..

مباراة هامة في الدوري المصري ستجمع كلًا من الأهلي وإنبي في توقيت هام للغاية من عمر الموسم في مصر.

ذلك لأن الأهلي يريد استدراك ما فاته من مباريات مؤجلة نظير مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، كي يستعيد موقعه المعتاد في صدارة الدوري المصري.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن المباراة القوية..

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ما هو موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري 2023-2024 هو يوم الإثنين 8 أبريل 2024، على ملعب القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري 2023-2024؟

تمتلك شبكة قنوات ONTIME SPORTS حقوق بث مباريات الدوري المصري، وسوف يتم نقل مباراة الأهلي وإنبي على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - إنبي الإثنين 8 أبريل 2024

21:30 مصر، 22:30 السعودية ONTIME SPORTS القاهرة الدولي

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