موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي 2021، القنوات الناقلة، الملعب، التشكيل المتوقع للفريقين والأبطال التاريخيون للمسابقة

كان عشاق كرة القدم الإفريقية والعربية من المحيط للخليج، على موعد مع نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا في نوفمبر 2020، وأنهاه المارد الأحمر لصالحه بهدفين لهدف.

كالعادة، سيواجه النادي الأهلي الفائز بكأس الكونفدرالية الإفريقية في كأس السوبر الإفريقي، والفائز بالبطولة الثانية في القارة السمراء هذا الموسم هو نادي نهضة بركان المغربي، وكان ذلك على حساب نادي بيراميدز.

كان من المقرر أن تقام البطولة في أغسطس 2020، لكن تم تأجيلها بعد تأجيل دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية بسبب تفشي فيروس كورونا.

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على موعد نهائي لكأس السوبر الإفريقي 2021، وبعد أن تم اختيار القاهرة كمدينة مستضيفة لمباراة الأهلي ونهضة بركان، عادت المباراة للدوحة من جديد التي تم اختيارها كمدينة مستضيفة للقاء العام الماضي.

جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021

وفي الأسطر التالية، نتعرف على كل شيء عن مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي، الموعد والقنوات الناقلة والملعب وأكثر من ذلك.

ما هو موعد السوبر الإفريقي 2021؟

تأجلت مباراة السوبر الإفريقي 2021 أكثر من مرة، فبعد أن كان مقررًا لها أغسطس تأجلت لنوفمبر ومن ثم إلى ديسمبر 2020، وفي الأخير تم تحديد يوم الجمعة 28 مايو 2021 كموعد لمباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت الدار البيضاء والسابعة بتوقيت الدوحة المستضيفة للقاء.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي 2021؟

تمتلك قناة بي إن سبورتس حقوق بث مبارة كأس السوبر الإفريقي 2021، وستذاع مباراة الأهلي ونهضة بركان على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

أين يقام السوبر الإفريقي 2021؟

ستقام مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي 2021 في العاصمة القطرية الدوحة، وتحديدًا في ستاد جاسم بن حمد، الخاص بنادي السد والمنتخب القطري.

يعد هذا الملعب من أقدم الملاعب في قطر، حيث بدأ البناء فيه في عام 1974 وتم افتتاحه في 1975.

خضع ستاد نادي السد للتجديد للمرة الأولى في 2004، وذلك لكونه أحد الملاعب المستضيفة لكأس الخليج العربي التي أقيمت في الدوحة في نفس العام.

استضاف ستاد جاسم بن حمد عدد من المباريات الهامة في كرة القدم، لعل أبرزها مباريات النسخة قبل الأخيرة من كأس العالم للأندية، ونسختي كأس السوبر الإيطالي 2014 و2016.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - نهضة بركان الجمعة 28 مايو 2021،

18:00 مصر، 17:00 المغرب beIN SPORTS HD ستاد جاسم بن حمد

هل تقام مباراة السوبر الإفريقي 2021 بجمهور؟

كان عشاق كرة القدم يمنوا النفس بتواجد الجمهور في مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي 2021، خاصةً بعد مشاهدتهم مباريات كأس العالم للأندية وهي تلعب بجمهور.

لكن جاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنع الحضور الجماهيري في كأس السوبر الإفريقي، وذلك بسبب تجدد انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدلات الإصابة من جديد.

من هو حكم مباراة السوبر الإفريقي 2021؟

سيكون كأس السوبر الإفريقي 2021 عربيًا خالصًا، فالفريقان المتنافسان هما العربيان الأهلي ونهضة بركان، وستقام المباراة في العاصمة العربية الدوحة، وسيدير اللقاء تحكيميًا الجزائري مصطفى غربال.

ولد غربال في الجزائر في عام 1985، وبدأ مسيرته التحكيمية منذ 2009، ودخل في القائمة الدولية لأول مرة في 2014.

يعد مصطفى غربال أحد أفضل الحكام في القارة السمراء، وقد تم اختياره لإدارة نهائي القرن في دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك، وكانت هذه المباراة الثانية التي يديرها الجزائري للمارد الأحمر، بعد مباراته ضد تاونشيب في 2018، والتي انتهت بفوز بطل إفريقيا بثلاثيةٍ نظيفة.

ما هو التشكيل المتوقع للأهلي؟

أخبار جيدة للأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي 2021، حيث تعافى الثنائي علي معلول وحمدي فتحي من الإصابة، ومن المتوقع أن تكتمل جاهزيتهما قبل مباراة نهضة بركان.

وعن الغائبون عن مباراة الأهلي ونهضة بركان في صفوف المارد الأحمر، فهم الثنائي كريم نيدفيد ومحمود متولي للإصابة، ومحمد محمود ومصطفى شوبير لإصابتهما بفيروس كورونا.

استقر بيتسو موسيماني في الفترة الأخيرة على تشكيل ثابت لبطل إفريقيا، ومن غير المتوقع أن يقوم بتغييره في مباراة السوبر الإفريقي 2021.

ستكون مباراة نهضة بركان هي الأولى لعلي ملعول منذ إصابته في مباراة بايرن ميونخ في كأس العالم الأندية، وذلك في حالة تمام جاهزيته بالطبع، ومن المتوقع أن يكون هذا التغيير الوحيد في تشكيل الأهلي عن المباريات السابقة لكأس السوبر.

ما هو التشكيل المتوقع لنهضة بركان؟

صرح مدرب نهضة بركان بيدرو بنعلي بأنه لا يخشى مواجهة الأهلي، وأكد أنه سيعمل هو وفريقه على تقديم مباراة قوية تليق باسم الكرة المغربية.

من المتوقع أن يبدأ مدرب بطل الكونفدرالية بتشكيل يتكون من لعروبي في حراسة المرمى، باعدي وإسماعيل مقدم ودايو ونمساوي في الدفاع، تراوري وناجي والكاس في الوسط، واتارا وحدراف والزغودي في الهجوم.

كم عدد بطولات الأهلي في السوبر الإفريقي؟

الأهلي هو البطل التاريخي لكأس السوبر الإفريقي برصيد 6 ألقاب، وذلك من أصل 8 مباريات خاضها.

يتواجد في المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية فوزًا بكأس السوبر الزمالك، حيث فاز بالبطولة في 4 مناسباتٍ يعد أن شارك فيها 5 مرات.

كم مرة فاز نهضة بركان بالسوبر الإفريقي؟

لم يسبق لنادي نهضة بركان الفوز بكأس السوبر الإفريقي، حيث أن مشاركته ضد الأهلي ستكون الأولى له في البطولة، فبطولته الإفريقية الأولى كانت كأس الكونفدرالية في نسختها الأخيرة.

الأبطال التاريخيون لكأس السوبر الإفريقي