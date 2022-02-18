موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

يعود الأهلي، لمنافسات الدوري المصري، بعد فترة طويلة من التوقف بسبب الالتزامات الدولية، ويستضيف مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة العاشرة من المسابقة.

الأهلي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد حصوله على المركز الثالث في كأس العالم للأندية، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام مصر المقاصة للعودة إلى صدارة ترتيب الدوري.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة بعد لعب 7 مباريات، وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر والذي لعب 8 مباريات.

على الجانب الآخر مصر المقاصة، يعاني بشكل كبير هذا الموسم فبعد مرور تسع مباريات لم يتذوق فيها الفريق الفوز إلا في مباراة وحيدة، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر تساعده في الهروب من مناطق الهبوط.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الجولة العاشرة من الدوري المصري 2021-2022 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة؟

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة هو يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 في ستاد السلام.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على أون تايم سبورت، وستكون هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة من خلال خدمة البث المباشر عبر النسخة العربية من موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.