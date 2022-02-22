موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف الأهلي نظيره صن داونز، في مباراة هامة وقوية لحساب مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، على ملعب وي السلام.

ويشارك الأهلي، في المجموعة الأولى من البطولة، برفقة الهلال والمريخ من السودان، بالإضافة إلى صن داونز الجنوب إفريقي.

الأهلي سقط في فخ التعادل في أولى مبارياته أمام الهلال، وتأجلت مباراته أمام المريخ بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، وسيطمح للخروج بنقاط المباراة كاملة أمام صن داونز، للاقتراب من التأهل للدور القادم في حملته للحفاظ على لقبه.

على الجانب الآخر صن داونز تغلب على الهلال في أولى المباريات وتعادل مع المريخ، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي خارج أرضه، للبقاء على صدارة المجموعة الأولى .

جدول مباريات ومجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

وفي التقرير التالي من موقع جول، نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا؟

موعد مباراة الأهلي وصن داونز، هو السبت الموافق 26 فبراير 2022، على ستاد وي السلام.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة عبر شاشتها وتحديدًا على القناة الثالثة.

وإن لم تكن مشتركًا في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وصن داونز كتابيًا عبر النسخة العربية من موقع جول.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - صن داونز السبت 26 فبراير 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 وي السلام

التشكيل المتوقع للهلال

من المتوقع أن يعتمد المدرب جواو موتا على التشكيل الآتي: