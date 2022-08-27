موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة 34 من منافسات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

يستضيف النادي الأهلي نادي سيراميكا كليوباترا في ستاد السلام، وذلك في الجولة 34 والأخيرة من الدوري المصري 2022.

خسر الأهلي المباراة الأخيرة من طلائع الجيش، وتوقف رصيده عند 67 نقطة، وأصبحت مهمة الحصول على المركز الثاني على حساب بيراميدز صعبة، بعد اتساع الفارق بينهما إلى 3 نقاط.

أما سيراميكا كليوباترا، فقد ضمن البقاء في الدوري الممتاز رغم خسارته الأخيرة من نادي بيراميدز، حيث يمتلك 37 نقطة في جعبته بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021-22

ما هو موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا؟

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة 34 من الدوري المصري هو يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 في ستاد السلام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.