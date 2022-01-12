موعد مباراة الأهلي والجونة في كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

يستقبل الأهلي على ملعبه وي السلام نظيره الجونة، في المباراة التي تقام بينهما لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية.

هذه هي النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المستحدثة، وتقام بنظام ثلاث مجموعات يتأهل منها المتصدر وصاحب أفضل مركز ثاني.

الأهلي يفتقد إلى العديد من لاعبيه للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بينما قد يكون الجونة كامل العدد قبل هذه المباراة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الأهلي تضم بجانب الجونة "البنك الأهلي والمقاولون العرب وسموحة والإسماعيلي".

جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصرية 2021

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي والجونة وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي والجونة؟

موعد مباراة الأهلي والجونة هو الخميس الموافق 13 يناير 2022، بملعب وي السلام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة؟

ستنقل مباريات كأس الرابطة المصرية عبر شبكة قنوات OnTime Sports.

كما يمكنك متابعة المباراة عبر البث المباشر الكتابي المُقدم من موقع جول، والذي ينطلق قبل بداية اللقاء بحوالي نصف ساعة.

لمباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة الأهلي - الجونة الخميس 13 يناير 2022،

14:30 مصر، 15:30 السعودية وي السلام OnTime Sports

التشكيل المتوقع للأهلي

من المتوقع أن يعتمد المدرب بيتسو موسيماني على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

علي لطفي

محمود وحيد - رامي ربيعة- ياسر إبراهيم - محمد هاني

كريم فؤاد - عمار حمدي - محمد مجدي قفشة

حسين الشحات - حسام حسن - أحمد عبد القادر

التشكيل المتوقع للجونة

من المتوقع أن يعتمد المدرب رضا شحاتة على التشكيل الآتي: