موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة، والتي تقام لحساب الجولة 22 من منافسات الدوري المصري الممتاز، والقنوات الناقلة لها.

يحتضن ملعب "الأهلي وي السلام" مباراة الأهلي وغزل المحلة، والتي تقام لحساب الجولة الثانية والعشرين من منافسات موسم 2021-22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يدخل المباراة بعد أن تعادل مع الزمالك في مباراة القمة المؤجلة من الجولة 20 في الدوري المصري، ليرفع "المارد الأحمر" رصيده إلى 41 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر، لكن الأهلي يملك أفضلية لعب ثلاث مباريات أقل.

أما غزل المحلة، فيدخل مباراة الأهلي بعد الخسارة على ملعبه في الجولة 21 أمام طلائع الجيش بهدف دون رد، ليتوقف رصيده عند 25 نقطة في المركز 11 في جدول ترتيب الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021-22

فما هو موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة القادمة وما القنوات الناقلة؟ جول ينقل لك كل شيء عن المباراة.

متى موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة القادمة؟

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الجولة 22 من الدوري المصري هو يوم الأربعاء 22 يونيو 2022 على ملعب "الأهلي وي السلام" في مدينة القاهرة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي وغزل المحلة على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.