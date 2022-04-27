موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

يواصل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك حين يحل ضيفًا على سيراميكا كليوباترا، لحساب الجولة 17 من المسابقة.

الأهلي واصل نتائجه المخيبة في مبارياته الأخيرة في الدوري المصري، بعد التعادل سلبيًا مع طلائع الجيش في الجولة 16، وذلك إثر الخسارة من المصري في الجولة السابقة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، متخلفًا بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر، لكن "المارد الأحمر" يملك مباراتين أقل.

أما سيراميكا كليوباترا، فيدخل مباراة الأهلي بمعنويات هائلة، بعد أن تمكن من تحقيق فوز ثمين على بيراميدز في الجولة 16 بهدف دون رد، سجله محمد إبراهيم.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز 12 في جدول ترتيب الدوري المصري، وذلك بعد أن تمكن من رفع رصيده إلى 17 نقطة.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة 17 من الدوري المصري 2021-2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا؟

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا هو يوم السبت 30 أبريل 2022 في ستاد المقاولون العرب.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على أون تايم سبورت، وستكون هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة من خلال خدمة البث المباشر عبر النسخة العربية من موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.