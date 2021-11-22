موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

بعد فوز دراماتيكي على غزل المحلة في أحد أفضل مباريات الدوري المصري هذا الموسم، يستعد النادي الأهلي لمواجهة منافس آخر شرس هو سموحة في الجولة السادسة من المسابقة.

كان سيناريو مباراة الأهلي وغزل المحلة مثير إلى حدٍ كبير، فقد تقدم الشياطين الحمر بهدفين نظيفين وكان في طريقه لتحقيق فوز سهل، لكن زعيم الفلاحين انتفض ونجح في التعادل في الدقيقة 94 من المباراة.

بعد 4 دقائق فقط، احتسب الحكم ركلة حرة للنادي الأهلي من مكان قريب أمام منطقة الجزاء، نفذها علي معلول بتسديدة اصطدمت بالحائط البشري وحولت اتجاهها إلى مرمى المحلة، ليهدي التونسي نقاط المباراة لفريقه.

رفع الأهلي بذلك رصيده إلى 15 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف.

على الجانب الآخر، تأجلت مباراة سموحة وطلائع الجيش في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، ليتقف رصيده عند 6 نقاط جمعهم من فوز وثلاث تعادلات في الجولات الأربع الأولى.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري ضد سموحة والقنوات الناقلة.

متى مباراة الأهلي القادمة؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سموحة في الجولة السادسة من الدوري المصري هو يوم الخميس 25 نوفمبر 2021.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز حصريًا على قنوات أون تايم سبورت، وستجد مباراة الأهلي وسموحة على شاشتها.

كذلك يمكنك متابعة المباراة عن طريق خدم البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من جول.