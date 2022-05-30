موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس مصر 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد نادي المصري بالسلوم في دور 32 من كأس مصر 2021-2022 والقنوات الناقلة..

يستضيف النادي الأهلي على ملعبه ستاد السلام بالقاهرة نادي المصري بالسلوم، وذلك في مستهل مباريات المارد الأحمر في بطولة كأس مصر 2021-2022.

خسر الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 من الوداد بهدفين نظيفين، ليفشل من جديد في الفوز بالبطولة 3 مراتٍ على التوالي من جديد، ويتوقف رصيده عند 10 ألقاب.

على صعيد كأس مصر، لم يكمل المارد الأحمر مبارياته في نسخة الموسم الماضي، وسيواجه في يونيو القادم نادي بيراميدز في ربع النهائي.

جدول مباريات كأس مصر 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي والمصري بالسلوم؟

موعد مباراة الأهلي والمصري بالسلوم هو يوم الأحد 12 يونيو 2022 في ستاد السلام.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري بالسلوم؟

تذاع مباريات كأس مصر على أون تايم سبورت، وستكون هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري بالسلوم.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة من خلال خدمة البث المباشر عبر النسخة العربية من موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.