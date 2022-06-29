موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس مصر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والتي تقام في نصف نهائي كأس مصر 2021، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يواجه النادي الأهلي نظيره بتروجيت في مباراة نصف نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي 2020-2021.

الأهلي نجح في الوصول لمباراة نصف النهائي بعد التغلب على بيراميدز في ربع النهائي بهدفين لهدف، وفي حال تمكن من الانتصار سوف يواجه الزمالك في المباراة النهائية.

وكان الزمالك قد أقصى أسوان من نصف النهائي ليحجز المقعد الأول في اللقاء النهائي.

أما بتروجيت فقد وصل لنصف النهائي بعد إقصاء وادي دجلة منذ أكثر من عام بالفوز 2-1 ولا يزال الفريق البترولي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

جدول مباريات كأس مصر 2021 والقنوات الناقلة

فما هو موعد مباراة الأهلي وبتروجيت القادمة وما القنوات الناقلة؟ جول ينقل لك كل شيء عن المباراة.

متى موعد مباراة الأهلي وبتروجيت؟

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في نصف نهائي كأس مصر 2021 هو يوم السبت 2 يوليو 2022 على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجيت؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث كأس مصر حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي وبتروجيت على شاشتها.

كما يتم نقل المباراة عبر موقع "كورة بلس" ويمكن متابعتها عبر الإنترنت من خلاله.