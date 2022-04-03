موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف النادي الأهلي نادي الاتحاد السكندري على ملعبه ستاد السلام، في مباراة مؤجلة من الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

فاز الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري على بيراميدز بثلاثة أهدافٍ دون رد، وحافظ على الصدارة برصيد 28 نقطة.

أما الاتحاد فقد خسر في اللقاء الأخير من الإسماعيلي الذي حقق فوزه الأول في الموسم الجديد، وتراجع للمركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الأهلي والاتحاد المؤجلة من الجولة 12 من الدوري المصري 2021-2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي والاتحاد؟

موعد مباراة الأهلي والاتحاد هو يوم الأربعاء 6 أبريل 2022 في ستاد السلام.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على أون تايم سبورت، وستكون هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة من خلال خدمة البث المباشر عبر النسخة العربية من موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.