يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الفيصلي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

الأهلي هذا الموسم يمر بمرحلة ليست الأفضل على الإطلاق ويتواجد في مكانة لا تليق باسم ولا تاريخ الفريق، فبعد الخسارة من الشباب في المباراة الأخيرة، تجمد رصيد الفريق عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر وبفارق نقطة وحيدة عن مناطق الهبوط.

على الجانب الآخر الفيصلي، حاله لا يختلف كثيرًا عن الراقي، فالفريق خسر في آخر مبارياته أمام الهلال بعدما كان متقدمًا عليه بهدفين دون رد، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام قلعة الكؤوس لتحسين مركزه في الدوري والهروب من مناطق الهبوط.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الفيصلي في الجولة 16 من الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي ضد الفيصلي؟

موعد مباراة الأهلي والفيصلي في الجولة 16 من الدوري السعودي هو يوم الثلاثاء 11 2022.

وتنطلق صافرة البداية الساعة 18:05 مساءً بتوقيت السعودية، 17:05 مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC وشاهد مجانًا بتقنية SD، وللمشاهدة بتقنية HD عليك الاشتراك.

يمكنك أيضًا متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والفيصلي من خلال موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.