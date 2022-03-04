موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يستقبل الأهلي، على ملعبه الأمير عبد الله الفيصل، فريق الطائي ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري السعودي.

الأهلي هذا الموسم يمر بفترة صعبة للغاية، كان آخرها الخسارة أمام الاتفاق بهدف دون رد، وسيأمل لبداية تحسين مساره أمام الطائي، وتحسين وضع الفريق في سلم الترتيب، إذ يحتل قلعة الكؤوس المركز الحادي عشر، برصيد 25 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن مناطق الهبوط.

على الجانب الآخر الطائي خسر في الجولة الماضية من أبها، ويحتل المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

وهنا نتعرف على موعد مباراة الأهلي والطائي في الجولة 24 من الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الطائي؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الطائي هو السبت 12 مارس 2022 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، 19:45 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والطائي؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC وشاهد مجانًا بتقنية SD، وللمشاهدة بتقنية HD عليك الاشتراك.

يمكنك أيضًا متابعة خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والطائي من خلال موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.