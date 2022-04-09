موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

يحل نادي الرجاء المغربي ضيفًا على النادي الأهلي في ستاد السلام في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا 2022.

خسر الأهلي آخر مبارياته في الدوري من نادي المصري بهدفٍ دون الرد، لكنه بقي في الصدارة بنفس رصيد الزمالك الوصيف، والذي فاز على مصر المقاصة في نفس التوقيت.

على صعيد دوري الأبطال، تأهل المارد الأحمر من المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف نادي صن داونز، وذلك بعد الفوز في الجولة الأخيرة على الهلال السوداني.

أما نادي الرجاء، فقد حسم صدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، وصعد معه وفاق سطيف فيما ودع أمازولو وحوريا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي والرجاء والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا؟

موعد مباراة الأهلي والرجاء هو السبت 16 أبريل 2022 في ستاد السلام.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت المغرب.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة عبر شاشتها وتحديدًا على القناة الثالثة.

وإن لم تكن مشتركًا في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والرجاء كتابيًا عبر النسخة العربية من موقع جول.