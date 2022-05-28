موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الرائد في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل نادي الرائد ضيفًا على الأهلي في الجولة 29 من الدوري السعودي 2021-2022، وذلك في ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية الجوهرة المشعة.

تعادل النادي الأهلي على النصر في قمة الجولة السابقة، وأصبح رصيده 31 نقطة في المركز التاسع في جدول الترتيب، فيما أصبح رصيد العالمي 55 نقطة في المركز الثالث.

خسر الرائد من الشباب في المباراة الأخيرة بهدفين دون رد، فتراجع للمركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط.

وهنا نتعرف على موعد مباراة الأهلي والرائد في الجولة 29 من الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الأهلي ضد الرائد؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الرائد هو 18 يونيو 2022 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC وشاهد مجانًا بتقنية SD، وللمشاهدة بتقنية HD عليك الاشتراك.

يمكنك أيضًا متابعة خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والرائد من خلال موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.