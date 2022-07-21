موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي والجونة في الجولة 26 من منافسات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

يستضيف ستاد وي السلام مباراة هامة تجمع بين الأهلي والجونة في الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز 2021-22.

خسر النادي الأهلي أمام بيراميدز في المباراة الأخيرة وتحمد رصيده رصيده عند 48 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، وسيعمل المارد الأحمر على مصالحة الجماهير وتصحيح المسار عقب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة وسيهدف للخروج بنتيجة إيجابية أمام الجونة.

أما على الجانب الآخر الجونة، سيدخل المباراة بعد فوز هام على طلائع الجيش، في الجولة الماضية، وسيهدف للخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي، تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021-22

فما هو موعد مباراة الأهلي والجونة القادمة وما القنوات الناقلة؟ جول ينقل لك كل شيء عن المباراة.

ما هو موعد مباراة الأهلي والجونة؟

موعد مباراة الأهلي والجونة في الجولة 26 من الدوري المصري هو يوم الأحد 24 يوليو 2022 في ستاد وي السلام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي والجونة على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.