موعد مباراة الإمارات وسوريا في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

تنطلق الثلاثاء منافسات النسخة 12 من بطولة كأس العرب، وتعد النسخة الحالية، التي تستضيفها قطر، هي الأولى التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومع انطلاق البطولة يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، نشهد مباراة الإمارات ضد سوريا، والتي تقام لحساب المجموعة الثانية.

وتعد هذه النسخة الأولى من بطولة كأس العرب التي تقام بمشاركة 16 منتخبًا تم تقسيمها على أربع مجموعات، وتضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

المجموعة الثانية تونس، والإمارات، وموريتانيا، وسوريا، وهي واحدة من المجموعات التي تعد بمباريات في غاية القوة.

منتخب الإمارات يدخل بطولة كأس العرب من أجل محاولة زيادة التجانس بين عناصره، خاصة في ظل تراجع نتائج "الأبيض" في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

فيما يدخل منتخب سوريا البطولة وعينه على تحسين أفضل ما حققه فيها، بعد أن تمكن من الحصول على المركز الثاني في ثلاث مناسبات، تحديدًا في 1963، و1966 و1988.

الدليل الشامل لكأس العرب قطر 2021

والآن نستعرض معًا موعد مباراة الإمارات وسوريا في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة الإمارات وسوريا؟

موعد مباراة الإمارات وسوريا هو يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، وتقام على ملعب 974 أحد ملاعب مونديال 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وسوريا؟

تذاع مباريات كأس العرب 2021 حصريًا على قنوات بي إن سبورت والكاس، وستذاع مباراة الإمارات وسوريا على قناة beIN SPORTS 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الإمارات - سوريا الثلاثاء 30 نوفمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطر beIN SPORTS 1 974



التشكيل المتوقع للإمارات

التشكيل | 4-3-3

علي خصيف

بندر الأحبابي - محمد العطاس - وليد عباس - محمد بارقيش

علي سالمين - عبد الله رمضان - إسماعيل مطر

طحنون الزعابي - علي مبخوت - كايو

🇦🇪 يطمح المنتخب الإماراتي لتقديم أداء مميّز في المجموعة الثانية من كأس العرب #FIFArabCup !



💪🏻 هل سينجح علي مبخوت @alimabkhout07 ورفاقه في الفوز باللقب؟ 🤩 pic.twitter.com/NCnQawBvwx — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 28, 2021

التشكيل المتوقع لسوريا

التشكيل: 4-4-2

إبراهيم عالمة

مؤيد الخولي - يوسف محمد - ثائر كروما - خالد كرداجلي

محمود مواس - محمد عثمان - أوليفر - فهد يوسف

عمر السومة - محمد حلاق



