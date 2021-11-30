موعد مباراة الإمارات القادمة في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد راس أبو عبود بالعاصمة القطرية الدوحة مباراة الإمارات ضد موريتانيا في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العرب 2021.

فاز المنتخب الإماراتي في مباراته الأولى على نظيره السوري بهدفين لهدف، أما المنتخب الموريتاني فقد مُني بهزيمة ثقيلة بخمسة أهدافٍ لهدف على يد المنتخب التونسي.

صعد نسور قرطاج لصدارة المجموعة مع نهاية الجولة بفارق الأهداف عن الإمارات، أما موريتانيا فاستقرت في قاع المجموعة خلف نسور قاسيون.

جدول مباريات ومجموعة الإمارات في كأس العرب 2021

والآن نتعرف على موعد مباراة الإمارات ومويتانيا في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الإمارات وموريتانيا؟

موعد مباراة الإمارات ضد موريتانيا هو يوم الجمعة القادم 3 ديسمبر 2021.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الدوحة، الثامنة بتوقيت أبوظبي والرابعة بتوقيت العاصمة الموريتانية نواكشوط.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وموريتانيا؟

تذاع مباريات كأس العرب 2021 على قنوات بي إن سبورتس، والقناة الناقلة لمباراة الإمارات وموريتانيا هي beIN SPORTS HD 1، بجانب beIN SPORTS HD 2.