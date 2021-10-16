موعد مباراة الاتحاد ضد ضمك في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد ضمك في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على ضمك، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

الاتحاد يريد مواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم، وسيدخل المباراة منتشيًا بفوزه على الأهلي في ديربي جدة بهدفين دون رد، وسيعمل على الحفاظ على صدارة الترتيب واستكمال سلسلة الانتصارات والاستقرار الذي يعيشه هذا الموسم.

أما ضمك يعيش موسمًا استثنائيًا، فبعد مرور سبع جولات، نجح في الفوز بأربع مباريات ويحتل المركز الثاني من ترتيب الدوري وبفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر، وسيريد الخروج بنقاط المباراة كاملة، لخطف الصدارة من العميد.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الاتحاد وضمك وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة الاتحاد وضمك؟

موعد مباراة الاتحاد وضمك هو يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الـ 18:25 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد ضمك؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتفاق مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP.

وتبث المباريات أيضًا عبر قنوات SSC بتقنية SD مجانًا، وباشتراك لأجل تقنية HD.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ضمك - الاتحاد الأحد 17 أكتوبر 2021،

11 ربيع الأول 1443،

18:25 السعودية، 17:25 مصر SSC

شاهد VIP مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

التشكيل المتوقع لنادي ضمك

تأكد غياب المهاجم مازن أبو شرارة عن نادي ضمك في مباراة الاتحاد للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب كريشيمير ريجيتش بالتشكيل التالي..

🚨| بدأ الآن بيع تذاكر مواجهة فريقنا ضد الاتحاد عبر موقعنا الإلكتروني :#فرسان_الجنوب في انتظار حضوركم المميز دائمًا❤️🐎#ضمك_الاتحادhttps://t.co/GdnRTKF26Y pic.twitter.com/nNCDaoF3lR — نادي ضمك السعودي (@DAMAC_CLUB) October 14, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

مصطفى زغبة

عبد الله العمار - فاروق شافعي - سيرخيو فيتور - إبراهيم النخلي

وليد العنزي - عبد العزيز مجرشي

منصور حمزي - ميو تشاكتاش - العربي هلال سوداني

إيميليو زيلايا

التشكيل المتوقع لنادي الاتحاد

من الموقع أن يعتمد المدرب كوزمين كونترا على التشكيل التالي...

أنورت سودة عسير بطلعتك! 🤩 pic.twitter.com/edKuiSeZsw — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 16, 2021

التشكيل | 4-4-2

مارسيلو جروهي

حازم الزهراني - زياد الحفي - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي

عبد الرحمن العبود - عبد الإله المالكي - كريم الأحمدي - فهد المولد

رومارينيو - إيجور كورونادو