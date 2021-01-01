موعد مباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد القادسية في الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين 2020-21 وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، مباراة هامة ومرتقبة تجمع الاتحاد والقادسية ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة بالنسبة للفريقين، فالاتحاد يريد تحقيق الفوز لا غيره لضمان البقاء داخل المربع الذهبي، ومواصلة المنافسة مع الشباب والهلال والأهلي على القمة.

بينما يسعى القادسية لخطف نقاط المباراة من العميد، ليقترب أكثر من المربع الذهبي، ويتساوى معه في النقاط.

ويأتي الاتحاد في المركز الرابع من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة، بينما يأتي القادسية في المركز السادس من جدول الترتيب برصيد 29 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

وفي الأسطر التالية سنستعرض معًا موعد مباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي؟

موعد مباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي، هو الأحد 28 فبراير 2021، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من المسابقة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي؟

تمتلك شبكة القنوات الرياضية السعودية، حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين بشكل حصري عبر شاشاتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الاتحاد والقادسية.

وإن لم تستطع من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر موقع جول عن طريق خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.