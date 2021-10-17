موعد مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الشباب في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف ملعب الأمير عبد الله الفيصل مباراة قوية تجمع بين الاتحاد والشباب في الجولة التاسعة من الدوري السعودي 2021-22.

نادي الاتحاد قادم من تعادل مع نادي ضمك في الجولة الأخيرة، وذلك بعد أن فاز في ديربي جدة على الأهلي، ورغم التعادل مازال العميد على صدارة جول الترتيب برصيد 17 نقطة.

لم تكن بداية الشباب للموسم الجديد على مستوى إنهاء الموسم الماضي، لكنه بدأ يستفيق في الجولات الأخيرة، حيث تعادل مع الهلال ثم فاز على الفيحاء والباطن، ليصعد للمركز السادس برصيد 12 نقطة.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الاتحاد والشباب وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الاتحاد والشباب؟

موعد مباراة الاتحاد والشباب هو يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الشباب؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الشباب مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP.

وتبث المباريات أيضًا عبر قنوات SSC بتقنية SD مجانًا، وباشتراك لأجل تقنية HD.