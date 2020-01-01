موعد مباراة الاتحاد والشباب الإياب في كأس العرب والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد أمام الشباب بملعب الجوهرة المشعة ضمن إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل الاتحاد بملعب الجوهرة المشعة نظيره الشباب، في قمة من قمم كرة القدم السعودية تُقام بينهما بطابع عربي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال..

لا جدال على الحالة الاستثنائية التي يعيشها العميد في الآونة الأخيرة، والتي كللها بفوز ممتع على الباطن في الجولة الماضية بهدفين لهدف، لتصبح كتيبة كاريلي في المرتبة الثالثة بفارق أربع نقاط فقط عن الصدارة.

في الوقت نفسه يعيش الليوث حالة من التذبذب واضحة، إلا أن المستوى الذي ظهروا به أمام الهلال في آخر مباريات الدوري تؤكد أنهم سيقاتلوا على حظوظهم أمام النمور بكل المقاييس.

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مباراة الذهاب بملعب نادي الشباب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لذلك فقط يحتاج الاتحاد إلى التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لضمان الوصول إلى النهائي، فيما على الشباب الانتصار أو التعادل بنتيجة أكثر من 1-1.

الجدير بالذكر أن الفائز في هذه المباراة سوف يلتقي في النهائي مع الفائز من قمة أخرى ستجمع بين الإسماعيلي والرجاء البيضاوي المغربي.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الاتحاد والشباب في كأس العرب وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الاتحاد والشباب؟

موعد مباراة الاتحاد والشباب هو يوم الإثنين الموافق 4 يناير 2021، الموافق 20 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب الجوهرة المشعة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب؟

تنقل مباريات كأس العرب للأندية الأبطال على مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية، وبالطبع ستذاع مباراة الاتحاد ضد الشباب على شاشتها.

لكن إذا لم تتمكن من المتابعة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق المباراة بحوالي نصف ساعة.