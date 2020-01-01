موعد مباراة الإتحاد القادمة ضد الشباب، التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الإتحاد القادم ضد الشباب في كأس العرب للأندية في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من النسخة الحالية، ماهي القنوات الناقلة؟

يواجه نادي الإتحاد نظيره الشباب السعودي في نصف نهائي كأس العرب الموافق13 مارس 2020 هجرياً، الموافق 22 رجب 1441 هجرياً.

يُقاتل فريق الإتحاد بقوة على بطولة كأس العرب للإندية الأبطال حيثُ تعد هي الأمل الأخير في هذا الموسم الصعب الذي يصارع فيه الفريق على الهبوط في الدوري السعودي.

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زعيم السعودية لم يعد يُنافس بقوة كما كان السابق فالفريق يمر بمرحلة صعبة مُنذ الموسم الماضي، فقد كان قريب من الهبوط لكن كان هناك تمسك بالأمل الأخير في البقاء حتى نجح لاعبوه في البقاء.

على جانب أخر نجد أن فريق الشباب لا يُرضي جماهيره بشكل كبير وذلك رغم تواجده بوسط الجدول لكنه بعيداً عن المنافسة والبطولات مُنذ فترة، والبطولة العربية تعتبر امل الجماهير الكبير في تحقيق بطولة.

رسميًا – نصف نهائي البطولة العربية للأندية بدون حضور جماهيري



موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الاتحاد - الشباب الأمير فيصل بن فهد الأحد 13 مارس 2020،

22 رجب 1441، أبوظبي الرياضية

التشكيل المتوقع للإتحاد

يدخل المدير الفني فابيو كاريلا هذه المباراة برغبة أكيدة في الفوز من أجل الاقتراب أكثر من حلم الوصول إلى نهائي البطولة، لذلك سيعتمد على قوته الهجومية المتمثلة في المهاجم الإيفواري بوني بالإضافة إلى صانع الألعاب رومارينيو.

التشكيل المتوقع| 4/2/3/1

مارسيلو غروهي

سعود عبد الحميد - برونو اوفيني- حمدان الشمراني- منصور الحربي

خالد السميري - عبدالاله المالكي

عبد الرحمن العبود - رومارينيو - أنيس البدري

ويلفريد بوني

التشكيل المتوقع للشباب

يستعد المدرب لويس جارسيا بلازا للإندفاع الهجومي المتوقع من جانب فريق الإتحاد الذي سيحتاج فيه إلى إحكام السيطرة الدفاعية خلال المباراة مع الاعتماد على الهجمات المرتدة

التشكيل المتوقع|4/2/3/1

فاروق بن مصطفى

حسن معاذ - محمد سالم - احمد شراحيلي - عبدالله الدوسري

عبد الملك الخيبري - عبد المجيد الصليهم

دانيلو اسبريلا - كريستيان جوانكا - سيبا

عبد الله الحمدان