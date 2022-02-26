موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف نادي الاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة نادي ضمك في مباراة قوية ضمن الجولة 23 في الدوري السعودي 2021-2022.

فاز الاتحاد بديربي جدة على الأهلي في الجولة السابقة 4-3، وحافظ على الصدارة برصيد 51 نقطة.

أما نادي ضمك فقد فاز على الرائد 3-2، وارتفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد ضمك في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

متى مباراة الاتحاد القادمة؟

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد ضمك في الجولة 23 من الدوري السعودي هو يوم الخميس 3 مارس 2022.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.