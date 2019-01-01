موعد مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد ذوب آهن في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لاستضافة لقاء ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا بين الاتحاد وذوب آهن أو النصر، وذلك يوم الإثنين 5 أغسطس 2019، الموافق 4 ذو الحجة 1440 هجريًا.

تأهل النمور رسميًا إلى دور الـ16 من البطولة الأهم على صعيد الأندية في القارة الصفراء بعدما اكتفى بوصافة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، وذلك بعد تعادله في آخر لقاءات المجموعة أمام فريق الوحدة، وخلال دور المجموعات استطاع العميد أن يحقق ثلاث انتصارات وتعادلين وهزيمة، أما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فأنهى الاتحاد الموسم وهو في المركز العاشر برصيد 34 نقطة، بعد أن حقق الفوز في تسع مباريات وتعادل في سبع، وخسر 14 مباراة.

أجل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مباراة النصر السعودي ضد ذوب آهن الإيراني بسبب ظروف أمنية، والتي كان من المقرر أن تقام الثلاثاء 28 مايو الماضي على ملعب مدينة كربلاء بالعراق، وقبلها كان الفريقان قد ضمنا التأهل عن المجموعة الأولى، وحتى الآن يأتي الفريق الإيراني في صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما يمتلك العالمي 9 نقاط في المركز الثاني، وسيواجه الفائز في الجولة الأخيرة فريق الاتحاد السعودي وصيف المجموعة الثانية، والخاسر سيضرب موعدًا مع فريق الوحدة الإماراتي الذي حسم صدارة المجموعة الثانية.

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موعد مباراة الاتحاد في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الاتحاد - الفائز من النصر، ذوب آهن مدينة الملك عبد الله الرياضية الإثنين 5 أغسطس 2019،

4 ذو الحجة 1440 لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

لا يوجد غيابات الاتحاد أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع أسلحة الفريق جاهزة امام الفريق الإيراني.

سيدفع المدرب خوسيه سييرا بفواز القرني لحارسة المرمي، وسيعتمد على زياد المولد وحمدان الشمراني في قلب الدفاع، أما ثنائي الارتكاز، فسيدخل عصام المولد بجانب خالد السميري، وأمامهم الثلاثي عبد العزيز البيشي وفيانويفا واميليانو فيشيو، أما الهجوم فسيقوده هارون كمارا.

التشكيل | 4-2-3-1

فواز القرني

منصور الحربي - عبدالله العمار - عون السلولي - طارق عبدالله

خالد السميري - عصام المولد

عبد العزيز البيشي - كارلوس فيانويفا - اميليانو فيشيو

هارون كمارا

الغيابات والتشكيل المتوقع لذوب آهن

لن يغيب عن فريق ذوب آهن أي لاعب للإصابة أو للإيقاف في اللقاء ضد الاتحاد، وستكون كل الأوراق المتبقية جاهزة أمام المدرب على رضا.

سيدخل المدرب صاحب الـ47 عامًا بنفس الطريقه التي يلعب بها مبارياته مع الفريق الإيراني منذ قدومه، وسيدفع بالثنائي حمدان الكمالي، سالم سلطان في قلب الدفاع، وسيعتمد على يحيى الغساني لقيادة هجوم الفريق في هذا اللقاء.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشامسي

ميلاد فخر الدين- محمد نجاد مهدي - وحيد محمد زاده - حامد ماليكي

حامد بو حمدان - جاسم حداديفار