تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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مباراة قوية تأتي لحساب الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024 تجمع بين التعاون والاتحاد على ملعب الأول.

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التعاون يقدم بداية موسم مذهلة وينافس بقوة على لقب الدوري السعودي في مفاجأة يعد بسببها الحصان الأسود للبطولة.

بينما الاتحاد يطمح في الحفاظ على اللقب الذي حققه الموسم الماضي بعد طول غياب.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة التعاون والاتحاد في الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة التعاون والاتحاد على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب التعاون - الاتحاد الجمعة 20 أكتوبر 2023

18:00 السعودية ومصر SSC HD مدينة الملك عبد الله الرياضية ( بريدة)

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