تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

رغم أن الأمور تعقدت في وقت من الأوقات على الاتحاد في مباراة اليوم أمام الفتح، إلا أن رجال المدرب نونو سانتو عرفوا كيف يحرزوا النقاط الثلاثة في الأخير، وهذا هو المهم بالنسبة لفريق يطمح للعودة إلى منصات التتويج، أن يعرف كيف يفوز ويترك كل شيء بعد ذلك.

الاتحاد واجه الفتح ونجح في التقدم بهدف أول عن طريق رومارينيو في الدقيقة 32، ليدخل الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني فاجأه الفتح بالتعديل في الدقيقة 61 عن طريق ماجد كنبه، لكن المغربي عبد الرزاق حمد الله نجح في التقدم من جديد في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 86 وحين كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل إيجور كورونادو الهدف الثالث لكتيبة المدرب سانتو، لينجح الاتحاديون في الفوز.

يطمح جماهير العميد في مواصلة هذا المنوال، وهم الذين وصلوا إلى النقطة 14 خلف المتصدر الشباب بأربع نقاط وبنفس الرصيد مع التعاون وأمام النصر بنقطة وحيدة.

ولذلك يخوضون مباراتهم القادمة أمام ضمك في الحادي عشر من أكتوبر وعيونهم على الفوز ولا شيء آخر لمواصلة تضييق الخناق على الليوث.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساء بتوقيت السعودية، الخامسة إلا عشر دقائق مساء بتوقيت مصر.

Shahid Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة ضمك والاتحاد عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.