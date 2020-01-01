موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الهلال في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال في إطار الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد عشاق ومحبو الكرة العربية إلى قمة من القمم الكلاسيكية مساء السبت 22 فبراير 2020، الموافق 28 جمادي الآخر 1441، عندما يلتقي الهلال مع ضيفه الاتحاد في إطار الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعاني العميد كثيرًا هذا الموسم، وليس أدل على ذلك من تأخره في جدول ترتيب الدوري باحتلاله المرتبة الثالثة عشر برصيد 19 نقطة وبفارق 5 نقاط فقط عن مراكز الهبوط، مع وصول المدرب الثالث هذا الموسم، في تذبذب فني وإداري واضح.

بينما على النقيض تمامًا تأتي حالة الزعيم، فالهلال مستقر ومنتشٍ ببطولة دوري أبطال آسيا، ويتصدر جدول الترتيب برصيد 41 نقطة وبفارق 3 نقاط عن منافسه النصر، ومباراة الاتحاد فرصة له لمواصلة زعامة الترتيب.

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مهما كان حال النمور سيئًا، تظل هذه المباراة بمثابة كلاسيكو الكرة السعودية، لا يمكن التنبؤ بنتيجتها وكل الاحتمالات مفتوحة على مصرعيها، ولكن الأكيد أن المتعة مضمونة.

أبرز المشاهير الذين يشجعون الهلال، النصر، الأهلي والاتحاد

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد والقنوات الناقلة